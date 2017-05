Baromi hosszú, tizenkilenc számos koncertet adott a Foo Fighters vasárnap este a BottleRock Napa Valley Music Festivalon, olyan jófejségekkel feldobva a show-t, mint egy Queen-feldolgozás, vagy az, hogy Dave Grohl elénekeltette a közönséggel a Happy Birthdayt, mivel aznap volt a felesége születésnapja.

Hanem a fesztivál szervezői nem a jófejségfaktor emelkedését, csak az órájukat nézték, és amikor a csendrendelet miatt eljött az ideje, egész egyszerűen lekapcsolták a hangosítást a koncerten, az utolsó szám közepén, ami, akárhogy is nézzük a jogszabályoknak való állampolgári megfelelni vágyást és a büntetéstől való ódzkodás természetes emberi jellemvonását, akkor is nagyon paraszt dolog.

De Dave Grohlékat nem lehet egyszerűen elcsöndesíteni: a zenekar csak azért is befejezte az utolsó számot, az Everlongot, dobkísérettel és a közönség nagyon is aktív segítségével. A lenti videón 6 perc környékén kell a jelenetet keresni, kivéve persze, aki már a Happy Birthdayre is kíváncsi, mert annak érdemes az elejétől néznie.

A Foo Fighters egyébként június 26-án Budapestet is megénekelteti, de ott egyik jelenetre sem lehet számítani, mivel akkor sem születésnap nem lesz, sem csendrendelet, nálunk ugyanis nem szabadtéri lesz a koncert. A Consequence of Sound cikkében amúgy setlist is van, valószínű, hogy hozzánk is hasonlóval készülnek.