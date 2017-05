Egy pennsylvaniai orvos furcsán viselkedett és fenyegetőzött, a rendőrök azután tartóztatták le, hogy lőfegyvereket találtak a kocsijában.

A 43 éves fegyveres férfi dél körül ment a Trump Hotelhez, nagyjából fél órával később pedig be is csekkolt oda. Erről a rendőrök is tudtak, valaki ugyanis tájékoztatta őket a férfiről. A rendőrség aztán a hotel biztonsági szolgálatával együttműködve találta meg először a kocsiját, majd magát a férfit is.

Nagyon nyugtalan voltam az eset miatt és úgy gondolom, hogy a rendőrök és a szövetségi partnereik, valamint legfőképpen aki a fülest adta, egy lehetséges katasztrófát akadályoztak meg.

- mondta a washingtoni rendőrség feje.

A férfit kihallgatták, jelenleg engedély nélküli fegyverbirtoklással és nem regisztrált lőszer birtoklásával vádolják, ahhoz viszont egyelőre nincs elég bizonyíték, hogy a fenyegetést is ide vegyék.

