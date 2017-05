Egyre megy fel az Amazaon-részvények értéke, így könnyen lehet, hogy a világ második leggazdagabb embere lehagyja az elsőt a napokban, írja a Portfolio a Bloomberg listájára hivatkozva.

Ez az jelentené, hogy az Amazon finoman szólva is vegyes megítélésű vezetője, Jeff Bezos gazdagabb lehet, mint Bill Gates, ha mindketten hasonló ütemben gyarapodnak, mint az elmúlt hónapokban. A harmadik leggazdagabb a többek közt a Zara (azaz az Inditex) spanyol tulajdonosa, Amancio Ortega igazából nincs versenyben.

A világ leggazdagabbjai egyébként nincsenek egy súlycsoportban a mi leggazdagabbjainkkal, legalábbis a legális vagyonukkal. Még az ötszázadik kínai is legalább nyolcszor gazdagabb, mint Mészáros Lőrinc/Orbán Viktor. Bár utóbbiaknak is nagyon, nemzetközi szinten is durván megindult a szekér mostanában.