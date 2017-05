Június elsején debütál a magyar mozikban a Wonder Woman, Libanonban azonban nem ilyen szerencsések a DC rajongók, ott ugyanis betiltották a filmet.

A vetítési tilalmat a belügyminisztérium rendelte el szerdán, alig néhány órával a forgalmazás kezdete előtt, a mozik pedig ennek megfelelően leszedték a film plakátjait és levették a műsorról a filmet.

Ennek az oka az, hogy Libanon és Izrael között hivatalosan hadiállapot van érvényben, és a libanoni törvények tiltanak bármiféle kereskedelmi ügyletet Izraellel, a film főszereplője pedig

Gal Gadot, izraeli színésznő.

Igen, tényleg ez az indok, ráadásul már korábban, a Batman vs Supermannél is felmerült, amiben szintén Gadot játszotta Wonder Woman szerepét.

Az eddigi jelek szerint egyébként sajnálhatják a libanoniak a film betiltását, ugyanis úgy néz ki, a DC-nek most sikerült nagyot alkotni. Az Index kritikáját itt olvashatja el a filmről.

(MTI)