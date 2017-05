Ma van pontosan 30 éve, hogy elhunyt a nagyszerű Alfonzó, azaz Markos József. Az életéről remek filmet lehetne forgatni. Volt autószerelő Párizsban, cirkuszi artista a pesti Angol parkban, a "Hortobágy legyőzhetetlen bikája" néven birkózó Bulgáriában, varietétáncos Olaszországban. Végighaknizta Észak-Afrikát és Törökországot, fellépett egy közös műsorban a fiatal Louis Armstronggal és állítólag megvert egy Festetics grófot is. Nem is sorolom tovább, mi mindent csinált a Rejtő-regénybe illő karakter, akit alighanem mindannyian ismerünk bámulatos paródiáiról, na meg Bagaméri alakjáról a Keménykalap és krumpliorr tévésorozatból.

Most egy olyan fricskával szeretnék megemlékezni róla, amit az 1978-as Vakáción a Mézga család sorozatban sütött el. Ebben több mellékszereplőnek is kölcsönözte a hangját, többek közt a szélhámos Hufnágel Pisti ausztrál üzlettársának is, aki felháborodva ront ki a lufiüzemből, mikor Aladár kilövi egy léggömbjét.

Elképesztően vicces, hogy amikor magyarul nem lehetett szinte semmi csúnyát mondani a tévében, ő simán beordibálja, hogy bloody son of a bitch. A cenzorok közül alighanem senki nem értette, miről is van szó.

Aki az egész részt megnézni, itt megteheti - érdemes!