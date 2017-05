Egy évvel ezelőtt jelentette be az Indexen a visszavonulását a pártpolitizálástól Schiffer András, aki nem sokkal később le is mondott az LMP vezetéséről és parlamenti mandátumát is visszaadta. Az évfordulóra ismeretlen rajongók egy soundboardot állítottak össze Schiffer felszólalásokból és interjúkból kivágott jellegzetes szövegeiből, úgy mint

"bullshit generátor"

"álbaloldal"

"Ne hazudjon!"

neokonzervatív populizmus

vagy éppen "Mi az a Barátok közt?"

Schiffer a pártpolitikából való kivonulása ellenére továbbra is rengeteget nyilatkozik közéleti kérdésekről – sokaknak talán fel sem tűnik, hogy már nem LMP-s frontpolitikus, hanem egyszerű ügyvéd.

