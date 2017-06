Nem, nem vörös fürdőruhába bújtatott női mellek, hanem egy gigantikus strandlabda, amiről a film londoni bemutatójával egy időben rántották le a leplet és rögtön Guinness rekordot is döntött.

A közel 20 méter átmérőjű labda egy 2012-es rekordot döntött meg és a Temzén lehetett először látni, nemsokára pedig a rajongók is megnézhetik majd élőben.

Things are heating up and World Record attempts are happening! * #BaywatchBeachBall pic.twitter.com/yg6VUlGqwx