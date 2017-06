Tilos fotót készíteni a svájci Bergünben!

- döntötte el a 500 fős falucska közgyűlése. A döntést azzal magyarázzák, hogy tudományosan bizonyított tény, hogy a nyaraláson készült képek boldogtalanná teszik Facebook-barátainkat.

Mint a határozatban írják,

Bergünben fokozottan fennáll ez a veszély, mert az 1400 méteres tengerszint feletti magasságban, az Albula folyó völgyében fekvő falu különösen festői környezetben fekszik.

Aki mégis fotót készít a falucskában, 5 frankos büntetésre (1400 Ft) számíthat. A befolyt pénzt az Albula-völgy védelmére fordítják.

7 Galéria: Bergün Fotó: MySwitzerland.com

A határozatban rögzítették azt is, hogy mostantól még a sajtó kérésére sem küldenek fotót a faluról és környékéről, sőt leszedték az összes képet a Twitter-, Instagram- és Facebook-oldalukról is. De a honlapjukról is törölni fogják nemsokára, mi még épp elcsíptük az utolsó képeket.

