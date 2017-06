Hétfőn ittas (bódult?) vezetésért vették őrizetbe Tiger Woodsot, a korábbi világelső golfozót. A floridai Palm Beach megyei seriffhivatala most kiadta azt a videót, ami az igazoltatáson készült. A golfozó nagyon igyekszik egyenesen menni azon a bizonyos fehér vonalon, de a dolog csak nem jön össze. Ez akár vicces is lehetne, de én nagyon nem szeretnék senkivel szembe menni az úton, aki ennyire be van készülve.

Alkoholt egyébként nem találtak Woods szervezetében. Zavart beszédét és támolygását gyógyszer vagy valamilyen más anyag okozhatta.