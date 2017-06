Elég erős címlappal jelentkezett a Facebookon a Der Spiegel annak másnapján, hogy Donald Trump eldöntötte, az Egyesült Államok kilép a klímaváltozás elleni globális összefogást szentesítő megállapodásból: egy 2016-os számról van szó, elég jogosan érezhetik most úgy a német kollégák, hogy a jövőbe láttak.

Nem is nagyon van mit hozzáfűzni, legfeljebb németül nem beszélő olvasóink kedvéért a felirat fordítását, ami az R.E.M. egyik leghíresebb számára utal, és angolul a következő: The end of the world (as we know it), azaz nagyjából Az általunk ismert világ vége.