Nem photoshop, csak a Fehér Ház rózsakertjében rendezett beszéd alatt a nap fokozatosan mozgott az égen, így egy idő után már teljes ellenfényben, és részben az épület takarásából világította meg a pódiumot, ahol Trump állt, miközben bejelentette, hogy Amerika kilép a klímaváltozás megfékezésére létrejött párizsi egyezményből.

A különös fényviszonyokat felismerő fotósoknak nem is kellett ennél több egy beszédes fotóhoz. Csak a gép beállításait kellett letekerni. A jelentősen alulexponált Trumpnak a bejelentés közben csak a jellegzetes, aranysárga haja, és a fehér inge világít a sötétben.

*A háttérben pedig halk "Hello darkness my old friend" szólt*