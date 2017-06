Korábban úgy volt, hogy Patty Jenkins, a Szörny rendezőnője készíti a Thor második részét, ami végül nem valósult meg, így Jenkins a Wonder Woman rendezőjeként vonult be a szuperhősfilm-történelembe. Az IndieWire most interjút közölt vele, amiben erről a kudarcról is szó esik.

Jenkins azt mondja, egyrészt nagyon fájdalmas és szomorú dolog volt az elválás, mert szeretett volna a stúdióval dolgozni, de nekik sehogy sem felelt meg az ő elképzelése egy Rómeó és Júlia-szerű történetről, Thorral és Jane Fosterrel a középpontban.

A rendező ugyanakkor azt is beismeri, végül mégiscsak nagy szolgálatot tett a világnak azzal, hogy nem ő rendezte meg a filmet, mert úgy érzi, úgysem sikerült volna jól, egy elrontott szuperhősfilm viszont, amit végre-valahára nő rendezett, nemcsak számára lett volna komoly bukás, hanem nagyon rossz irányba befolyásolta volna a női rendezőkről alkotott képet is.

Akit részletesebben érdekel a téma, az erre keresse az IndieWire teljes cikkét.