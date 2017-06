„Vagyis nem az enyém, de hát már egy ideje nálam van, érted, tesókám, vágod, hogy megy ez, egy faszányos kis laptop, nézzed már meg, mennyivel többet tud, mint a te kocsid, figy, itt van rajta az internet is, tudod, pornó és az a fész izé, ahol ott van az összes haver, meg röhöghetsz a volt csajaidon, hogy elhíztak a második-harmadik kölyök után, nem csoda, hogy a trafikos Zsuzsát is már csalja a pasija, nem mondod, hogy nem tudtad, hát apám, hol élsz te, látod, ezért kell neked egy laptop, fáintos kis darab, adod a kocsit, viszed a cuccot, nézzed... hogy mi?, ja, hogy a felhasználónév, ja az a haveré, nem ismered, jó arc, nekem adta a cuccot, tudod, ősszel vizsgára készültem, ő meg ilyen, aranyból van a szíve, aztán valahogy a vizsga után is nálam maradt, tudod, hogy van ez, de mindegy is, a lényeg, hogy most meg már a verda jobb lenne nekem, érted, kinek mikor mi fontos, de hát magyarbánhegyesiek vagyunk, megoldjuk ezt okosba', hát nem? hát de!, szóval kezet rá, jó tesó vagy.”

