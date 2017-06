Közel százan tüntetnek Budapesten az amerikai nagykövetség előtt, miután Donald Trump bejelentette, hogy kilépteti az USA-t a párizsi klímaegyezményből. A Trump miatt fő a fejünk! című rendezvényen kicsit összeállt a régi LMP, mert Szél Bernadett elnök mellett beszédet mond a most a Párbeszédben politizáló Szabó Rebeka, az oknyomozó újságíróként dolgozó Vágó Gábor, de ott van Schiffer András volt elnök is. Rajtuk kívül Puzsér Róbert publicista, Jászberényi Sándor haditudosító, Daniel T. Berg amerikai-magyar állampolgár és Baranyi Krisztina, az Együtt önkormányzati képviselője is beszél.