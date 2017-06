De persze nem tehetjük, mert az a remek politikai törekvés igen hamar elbukott. A bevezetését egyébként az indokolta (vagy az volt rá az ürügy, vagy azzal magyarázták, kinek hogy tetszik), hogy 1919-ben, a Tanácsköztársaság napjaiban a magyar vörös hadsereg egy huszáros lendülettel ellentámadást indított fel, északra. Ezért ideiglenes jelleggel a polgári közigazgatás ellenőrzését a csehszlovák hadsereg vette át, pontosabban azonnal outsourcolta is azt a francia és olasz tiszteknek.

A dolog természetesen nem volt hosszú életű (bár igény talán lett volna rá, ahogy az antiszemitás viccből ismerjük): június 16-án már sikerült is kikiáltani a Szlovák Tanácsköztársaságot. Igaz, magyar nyomásra és a cseh Antonín Janoušek vezetésével. Aztán ez is ugyanolyan kérészéletű volt: a hó végén már megkezdődik, és július 7-re be is fejeződik a magyar kivonulás Felvidékről, amivel egyidejűleg bukik a szlovákok tanácsi állama.

Aztán a magyar katonai kaland, bár akkor már nagy testvéri kényszerből, egy híján ötven évvel később, 1968-ban folytatódott a Felvidéken. De az már egy más történet.