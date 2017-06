Ráadásul ugyanakkor, mikor felesége, Amal Clooney anya lett. A pár egyszerre két gyereket hozott össze, ugyanis a megszületett Ella (jelentése: mindenség) és Alexander (jelentése: védő, óvó) ikrek. A nevük arra utal, hogy kétpetéjűek.

BREAKING: Publicist says Amal Clooney, wife of George Clooney, gave birth to twins Ella and Alexander on Tuesday. .