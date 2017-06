Donald Trumpnak rengeteg barátja van. Van egy orvos barátja, egy világbajnok barátja, egy atléta barátja, aki amúgy fekete is, van sok kínai barátja, sok üzletember barátja, sok zsidó barátja, Tom Brady és Elton John is a barátja, de van tűzoltó barátja és törvényhozó barátja is, miközben a biciklisek, a riporterek és a nők is a barátai, nem beszélve a világ egyik legnagyobb ember barátjáról, de van halott barátja és olyan barátja, aki minden évben megy Párizsba, és olyan barátja is, aki nem megy Párizsba, illetve ott vannak a muszlim barátok, mexikói barátok, észak-koreai barátok és az USA különböző államaiban élő barátai. És még ennél is több: