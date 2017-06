A mai világban ugye sose lehet tudni, egyik nap kánikula, másik nap meg leszakad az ég, ezért is megnyugtató nézni az Időkép hótérképét. 0, 0, 0, északon is 0, délkelet pedig 0 mm hó, és ez már jó ideje így van. És remélhetőleg még egy jó idig marad is. A lényeg, hogy a térkép az elmúlt 12 órában, a látogatók által beküldött észlelések, valamint a sielok.hu adatai alapján frissül.