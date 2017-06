Nem csapunk be senkit, tényleg társasjátékot csinálnak az 1986-os Nagy zűr kis Kínában című klasszikus akciófilmből. Méghozzá egy kooperatív társast, amiben a filmből ismert szereplőkkel együttműködve kell túlélni kis Kínát, majd legyőzni az ádáz Lo Pant. A tárashoz most készült egy videó is, ami után vadul pénzt kezdtünk dobálni a monitorunkhoz, annyira állati jól néz ki.