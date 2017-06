A Golden State Warriors 2-0-ra vezet a Cleveland Cavaliers ellen az NBA-nagydöntőben, és a második mérkőzés után azzal volt tele az amerikai sajtó, hogy a cavalierses LeBron Jamesék öltözőjében masszív fűszag terjengett nem sokkal azután, hogy lejöttek a pályáról.

Oké, a meccset Kaliforniában játszották, ahol legális a marihuánafogyasztás, de az NBA-szabályzat ennél már szigorúbb, a kosarasok nem szívhatnak csak úgy kedvükre szezon közben.

A szagot több újságíró is beazonosította, Mike Weiss írta twitterén, hogy Észak-Kaliforniában és Hawaiion nőtt fel, szóval nagyon jól ismeri a jellegzetes fűszagot, de azt is hozzátette, egyáltalán nem biztos, hogy valamelyik játékos tépett be. Ilyenkor ugyanis a médiának is szabad bejárása van az öltözőkbe, úgyhogy akár egy riporter, operatőr is lehetett. Ugyanerre jutott az ESPN-nél dolgozó Brian Windhorst is, aki szerint egy rakás gyanús újságíró ténfereg ilyenkor az öltözőben.

Az NBA egyelőre senkit nem kapcsolt le senkit, és nem is jelezte, hogy vizsgálat indult volna az ügyben.

Egyáltalán nem kapcsolódó, de további érdekesség, hogy amióta a Golden State Warriors-kosaras Klay Thompson aláírt egy kenyérpirítót egy márciusi sajtóeseményen, azóta nem kaptak ki, amikor ő is a pályán volt.