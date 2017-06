Egészen különös a sorsa annak az ingatlannak, amit most 1,9 millió dollárért (nagyjából 520 millió forintért) próbálnak elsózni az amerikai Connecticut államban. A 25 hektáros települést, Johnsonville-t a 19. század elején alapították, és leginkább a malmai miatt működött. Aztán ahogy a vízimalmok kora lejárt, fokozatosan elnéptelenedett, míg végül az 1960-as években egy milliárdos vette meg, aki elhatározta, hogy viktoriánus stílusú tematikus parkká alakítja az egészet.

Fotó: William Raevis / raveis.com

Hozzá is látott a skanzenesítésnek, hozott még egy-két koncepcióba illő épületet, kápolnát, istállót, miegymást, aztán meghalt.

Azóta nem nagyon tudnak semmit se kezdeni a sok házzal, leszámítva azt, hogy itt vették fel a Deep in the Darkness című horrorfilm, meg az alábbi Billy Joel-sláger klipjének egyes jeleneteit:

Aki kedvet kapott hozzá, most megveheti. [Via 6 SqftVia Space]