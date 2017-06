A Monopoly az egyik legrégebbi klasszikus társasjáték, ami 1935 óta okoz szerte a világon maradandó károsodásokat családi és baráti kapcsolatoknak. Rendszeresen jelennek meg tematikus kiadások is, amik a teljesen magától értetődőek mellett (Star Wars, Trónok harca, Disney, Pokémon) egész érdekes változatok is léteznek, például a Harley Davidson vagy a Coca Cola is kapott egyéni kiadást.

A legújabb változat egy legendás zenekarról, a Queenről szól. Az itt látható videóban maga Brian May mutatja meg, hogy mi is van a dobozban.

A játékban nem ingatlanokat kell vásárolni, hanem Queen-koncertekért és albumokért kell vetélkedni a játékosoknak. Hamarosan megjelenik és 30 fontot kérnek majd érte.

Lazán kapcsolódik, hogy a Queen november 4-én Adam Lamberttel kiegészülve Budapesten ad majd koncertet.