Fotó: Olvasónk, István

A frissen elkészült Róbert Károly körúti kerékpárútról nem is olyan rég írtunk. Ám nem csak azzal vannak problémák, hanem az ahhoz csatlakozó bringás infrával is. István küldte a mellékelt képet a Kerékagynak, amit a Papp Károly utca kereszteződésében lőtt. Mint írja:

"Hétvégén majd leestem a nyeregből, mikor ezt megláttam... a lelkiismeretlenség és felelőtlenség keveréke, amit itt az építők előadtak, a legfontosabb kérdés persze: ki vette át, és hol volt a műszaki ellenőr? Szerintem ez egy halálos csapda (szándékosan se lehetne jobban elhelyezni), és jó lenne időben felszámolni. Ide - ha már szerencsétlen vízelvezető a biciklisáv KÖZEPÉN van (ld. még hozzá a villanyoszlopot is) - nyilván pl. másmilyen fedő kellett volna, ami átjárható keresztben is és hosszában is."