Keanu Reeves a John Wick első részében 76 embert ölt meg, a másodikban viszont már majdnem kétszer annyit, 128-at. Ez a szám azért is elképesztő, mert a film mindössze 122 perc hosszú, ami azt jelenti tehát, hogy Wick percenként kinyír valakit. Mivel amúgy is ez az egész film lényege, 122 perc helyett megnézheti tíz percben is az egészet. Íme:

A filmet egyébként mi imádtuk, itt írtunk róla.