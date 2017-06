A Jobbik-szóvivő Apáti István csütörtöki sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a létbiztonság, jogbiztonság, közbiztonság jelszavakkal lehet összefoglalni pártja kormányzati terveit.

Ezek a jelszavak ismerősek lehetnek valahonnan: a 444 szúrta ki, hogy Medgyessy Péter és az MSZP ugyanezzel kampányolt még 2002-ben, meg is jelent az óriásplakátokon a három szó.

Apáti amúgy arról is beszélt, hogy az alapvetéseket a párt szombati kongresszusán is megerősítik, ahol jóváhagyják Vona Gábor miniszterelnöki jelölését is.