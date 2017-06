Már tavaly júliusban is lelkesedtem, hogy visszatér fiatalságom egy darabja, ha nem is az agyatlan mennyiségben megivott vbk-k vagy "a Quimby, amikor még jó volt" formájában. Hanem hogy az egyre csökkenő népszerűségű stoppolás kap nagyobb figyelmet azzal, hogy stopposversenyt rendeznek. Vagyis rendeztek, tavaly júliusban.

Sőt, az már nem is az első, hanem a második volt – amit onnan tudok, hogy a szervezőktől megtudtam, idén már a harmadikat rendezik meg. Július 14-16-án lehet stoppos kalandra indulni (vagyis bármikor lehet, mint tavaly felidéztem, én már karácsony másnapján is csináltam), de az országos stopposverseny azon a hétvégén lesz, bő egy hónap múlva. A verseny egyébként már nemzetközi, németek és amerikaiak is voltak tavaly (utóbbiak meg is nyerték), idén csehek is jönnek (akik hazájukban szintén bajnokok), bár az indulók nagy része még magyar.

A stoppolásban egyébként az a jó – vagyis én azért (is) szerettem –, mert nem hajt a tatár. Néha félórát ácsorogsz a napon, néha még a féllábad a kocsiban, mikor megáll mögötted a következő. Néha kicsit eltérsz a tervezett útiránytól, néha a házad előtt tesznek ki. A stopposversenyen még kevésbé maga az utazás és a célba érés a fontos, vannak ugyanis kreatív kihívások, például elrejtett tárgyak összegyűjtögetése, vagy egyes feladatokba az autósok bevonása. De nem is folytatom a kedvcsinálást, itt a link, lehet tájékozódni, és idén még nevezni is bátran, már ha van egy csapattársad.