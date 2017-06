Egy 19 nürnbergi fiú úgy ment el kedden a müncheni Coldplay-koncertre, hogy egy táblát is vitt magával, amire nagy betűkkel ezt írta: Eljátszhatom nektek az Everglowt? A fiú az első sorokban állt, és az énekes, Chris Martin felhívta a színpadra. Aztán leesett Chris Martin és a közönség álla is, mert kiderült, a srác igencsak jól tud zongorázni. A koncert után nem sokkal volt az egyik vizsgája a lipcsei jazz-tanszakra. A videót a Coldplay is megosztotta a Facebook-oldalán, két nap alatt 24 millióan nézték meg.