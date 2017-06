Egy hónapja beszakadt az úttest a XI. kerületi Budafoki úton nem messze a MOL székháztól.

Mint látszik, a népi kátyuelhárító bizottság már elkezdte a lyuk betömését, én magam meg felajánlok egy zsák cementet az ügy megoldása érdekében.

– írta lapunknak olvasónk, Csaba.

Mint hozzátette, az FCSM-nek és Budapest Közútnak már több emailt is írt, de nem hogy a lyukat nem tömték be, de még csak válaszra sem méltatták. Most az Index is csatlakozott egy-egy levéllel, várjuk a választ az illetékestől.

Meg is jött a nem sok konkrétumot (határidőt) tartalmazó válasz a Csatornázási Művektől:

"A helyszínen a szennyvízcsatorna egy szakaszának rekonstrukciójára van szükség. Jelenleg a felújítási munkálatok műszaki előkészítése zajlik. Az úttest teljes helyreállításáig az arra közlekedők türelmét és megértését kérik."