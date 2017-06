Remek kiegészítő kommentárt fűzött az Index keddi – alább látható – videójához a Facebookon Landy-Gyebnár Mónika, asztrofotós, légköroptikus.

A kullancsok viselkedéséről és az ebből adódó praktikus teendőkről így írt Mónika: "Elsősorban a hűvösebb, nedvesebb helyeken laknak, nem szeretik a tűző napot, de ettől még BÁRHOL össze lehet szedni. Nem kell erdő hozzá, saját kert vagy városi park is teljesen megfelelő helyszín, de akár a buszmegállóban ácsorogva is átmászhat ránk az ottani növényzetről. Kirándulás, szabadban tartózkodás után MINDIG ellenőrizzük magunkat / egymást, különösen a vékony bőrfelületeket, rejtett hajlatokat, és a kullancsot a seggszag se zavarja, szóval MINDENHOL ellenőrizd a bőröd. A kullancs az 1mm-nél is kisebb lárvákkal indít, ezeket igen nehéz észrevenni, jó ha van kéznél nagyító (ha lába van az "anyajegynek", akkor az kullancs). A szabadba járó háziállatokat is minden kijárás után ellenőrizni kell, főként a kutyákat, akiknél bizony igen súlyos kullancs okozta betegség van, és nem is ritka."

Egyszóval, ha fennáll a lehetőség, hogy kullancs mászott ránk, nem árt tényleg minden bőrfelületet és testhajlatot alaposan átvizsgálni, akár ehhez segítséget is kérni.