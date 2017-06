„A magyar fociban nincs második esély" – mondta ki két évvel ezelőtt Bernd Storck szövetségi kapitány. De rögtön hozzátette, ezen is változtatni akar. (Érdemes a párhuzamok miatt újraolvasni ezt a cikket.)

Néhány példát már láthattuk is ebből: az egy súlyos hibája miatt lesajnált Guzmicsból alapember lett a válogatottjában. A védő meggyőzte a szurkolókat. Most Storck is bizalmi válságot él meg, a szakma egy része és a drukkerek is kikezdik, még haaz MLSZ ki is állt az andorrai vereség után a kapitány mellett.

Ha a játékosoknak járt az eredményeik után a megbocsátás, a kapitány is megkaphatja, és kiderülhet, hogy sikerült-e neki kiirtani a régi beidegződéseket.