Cseke Eszter, a monte-carlói tévéfesztiválon részt vevő On The Spot stábból ott is megtalálta a módját, hogy az anyatejes táplálás mellett kampányoljon.

A műsorvezető a Facebookra tett ki egy képet arról, hogy sminkelés közben is épp szoptat, ami pont rímel a WHO, az UNICEF Magyarország és az On The Spot közös, Madách-téri fotókiállításához, mely arra buzdítja az anyákat, hogy bárhol, bármikor szoptassanak, ha a szükség úgy kívánja.

A műsorvezető szerint Monacóban sem okozott problémát a szoptatás.