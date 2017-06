Nemrég mi is megírtuk, hogy a Toy Story története mögött egy borzalmasan nyomasztó háttérsztori feszül:

Egész pontosan Andy apjáról van szó. A háttértörténet szerint - amit egyik filmben sem bontottak ki - Woodyból, a cowboyjátékból egy darab készült az egész világon, és az az akkor még a gyerek idősebb Andyhez került. Akit nemsokára gyerekbénulás sújtott, amiért a családja úgy döntött, a további fertőzések elkerülése miatt elégetik a játékait. Idősebb Andy akkor meg tudott menteni párat, és besuvasztotta Woodyt pár másikkal egy dobozba, amit elrejtett.

Később viszont megbetegedett, ezért a család beköltözött Andy nagyszüleihez. A betegágyán odahívta magához a fiát, és arra kérte, hozzon le a padlásról egy dobozt. Andy felment, de mire visszaért az apjához, már nem élt.

- írtuk korábban, azonban a Pixar írója és animátora most mindenki számára leszögezte, hogy totális baromság az egész, és szó sincs ennyire nyomasztó háttérről az aranyos mesében.

Complete and utter fake news. Everyone go back to your homes. Nothing to see here, folks. #Iwasthere https://t.co/06j37YKKt2