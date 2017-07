Június óta lehet a kötelezőnél többet adózni az északi országban, és a Pénzügyminisztérium most nyilvánosságra hozta, hogy eddig 1325 dollárnyi korona (kb. 360 ezer forint) jutott el ilyen módon az államkasszába, ami még egy 5,3 milliós ország esetében sem számít nagyon sok pénznek. Mindez egyébként nem is annyira meglepő, tekintve hogy Norvégiában van a világ egyik legmagasabb szja-kulcsa (46.7 százalék).

A norvég államnak egy csomó bevétele van az országban található olajforrásokból, viszont mikor 2013-ban az olaj világpiaci ára csökkenni kezdett, a kormány adócsökkentésbe kezdett, hogy besegítsen a gazdaságnak, illetve az állami olajalaphoz is hozzá kellett nyúlni.

Az önkéntes adózás lehetőségét ezért vezették most be, láthatóan nem túl nagy sikerrel. Az intézkedés kritikusai szerint több értelme lenne inkább megadóztatni valahogy az olyan cégeket, mint a Google és a Facebook, amik Norvégiában sem fizetnek be egy csomó adót. (Bloomberg)