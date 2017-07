Tavaly már beszámoltunk Kőszegi Tamás The Copyist című kísérleti filmjéről, amelynek legfőbb érdekessége, hogy egy fénymásolóval készítették.

"A rövidfilm a fénymásoló pásztázójának torzulásain keresztül mutatja be a női testet és a szeretkezés közben átélt érzelmeket. Noha mindössze 8 perc hosszú, több, mint 5 ezer fénymásolt oldalra és 3 évnyi munkára volt hozzá szükség" - fogalmaz a film sajtóközleménye.

The Copyist / A Másoló experimental short film from Mimicry Motions on Vimeo.

A százezer forintból készült filmet mintegy ötven fesztiválon mutatták be az elmúlt egy évben, most pedig a nagyközönség is megnézheti a Vimeón.