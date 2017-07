Nemrég a Balaton Sound alkalmából teszteltük, olvasóink mennyire vannak képben a veretés fénykorának csúcsdarabjaival. Lovasi András most a 24.hu-nak adott interjújában azt mondta, kitöltötte a tesztet.

"Egészen gyászos eredményt értem el, alig találtam el egy-kettőt. Ebből is az derült ki, hogy egyáltalán nem vagyok buliképes, de nincs is bajom ezzel."

Ebben persze nincs semmi meglepő, már a cikkünkben is figyelmeztettük olvasóinkat, "akinek nincs tévéje, és azon is csak Mezzót néz, illetve aki már az anyatejjel is Kispált szívott magába, annak okozhat némi nehézséget."