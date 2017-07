Ahogy nemrég megírtuk, a régió legfontosabb filmes eseményén, a szarajevói filmfesztivál versenyprogramjában mutatják be Szabó Virág rövidfilmjét, a Wellnesst, és Kölcsey Levente Zabigyerek című alkotását – utóbbinak a fesztiválon lesz a világpremierje, eddig csak a Színművészeti Egyetem vetítésein volt látható. Most az is kiderült, hogy Simonyi Balázs dokumentumfilmje, az Ultra is bekerült a fesztivál versenyprogramjába. Az Ultra a Spartathlonról, a világ egyik leghíresebb ultramaratoni futóversenyéről, és ennél sokkal többről szól, itt lehet elolvasni a kritikánkat róla.

A fesztivált 2017. augusztus 11. és 18. között rendezik meg Bosznia-Hercegovina fővárosában, az Ultra jelenleg is nézhető az HBO GO-n.