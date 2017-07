Úgy indult, hogy nem tudom végignézni ezt a videót, annyira kellemetlen, de aztán mégis végignéztem, és még percekkel később is csak próbálom, de nem tudom megfogalmazni, hogy mi is, amit érzek. A sírva röhögés, a borzongató kín és az önazonosságnak szóló tisztelet e különös keverékét utoljára "Speak, the Hungarian rapper" váltotta ki belőlem, most pedig Felföldi József, a széplelkű "zenei költő" Brexit Balett című, fogalmazzunk így, lírai, zenés-táncos videója.

A Brexit Balett tényleg a Brexitről szól. Műfajilag talán egy óda a vonzó, de elérhetetlen nőként megszemélyesített, az EU-ból épp távozóban lévő Egyesült Királysághoz. Felföldi úr szerint ballada, mely "az európaiak britekkel való társulásának témáit azonosítja: egy ködös sziget, egyszerre közeli és távoli; egy büszke tengerésznemzet nagy múltú történelemmel;

egy összetett végzet,

mely magával Európáéval fonódott össze."

Az összetett végzetet, ahogy Varga Miklós Európája esetében sem, még nem igazán értem, annyira nem, hogy először Felföldi bekötött fél szemét is a költői látomás részének képzeltem. Aztán a kísérő levélből kiderült, hogy "14 évesen egy baleset következtében elvesztette egyik szemét. Hamar túltette magát személyes, de nem tragédiaként megélt balesetén." Vagy úgy, bocsánat.

A Brexit Balett videója június közepén került fel a Youtube-ra, eddig közel 600 ezren látták, és már a Blikk is egy hónapja írt róla, szóval minősíthetetlenül munkát végzünk az európai szinten is jelentős magyar kulturális értékek közvetítése terén.

Felföldi úr egyébként egy magyar édességgyár alapítója, "mely egész Európán és a világon át exportál, az Egyesült Királyság pedig az egyik legerősebb partnere." Talán ez valamit megmagyaráz. Talán nem.