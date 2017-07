Egyszerre időutazás a múltba és a jövőbe a Trixie Studios most készülő mobilos alkalmazása, a Take on Me - ami az előttünk lévő világot alakítja át olyan animációvá, mint a nyolcvanas évek A-Ha slágeréhez forgatott klip. Egy stábnyi ember 16 hétig dolgozott rajta abban az időben, holnap pedig megcsinálja magától a telefonunk.

A kiterjesztett valóságra épülő alkalmazás már a következő generációs iPhone-ok, és a hozzájuk fejlesztett virtuális valóság eszközkészletét használja már. Szuper dolgoknak nézünk elébe!

(Sploid)