Múlt héten több amerikai hírportálon is megjelent, hogy a virginiai Arlingtonban önvezető autókat tesztel a Virginia Tech Transportation Institute. A sofőr nélküli autókról több videó is készült, amíg egy Adam Tuss nevű, közlekedéssel foglalkozó szakíró ki nem derítette, hogy az autókat bizony emberek vezetik,

Tussnak nem volt nehéz dolga: egy piros lámpánál egy, a tesztben résztvevő autó mellé húzódott, benézett a vezetőoldalon, és azt látta, hogy két kéz lóg ki az autóülésből. Megpróbált beszélgetni az ülésbe rejtett sofőrrel, de az nem volt hajlandó válaszolni, inkább áthajtott a piroson, hogy kimeneküljön a kínos szituációból. Tuss egy rövid videót is feltett Twitterre az esetről:

This is one of the strangest things I've ever seen @nbcwashington @ARLnowDOTcom pic.twitter.com/8ipKEnkeiq