Egy időben heti szinten követtem a magyar videojáték-eladási toplistákat, aztán letettem róla - egyrészt azért, mert nincs rendes összesített adat, másrészt azért, mert nagyon unalmas szórakozás volt, első helyekre bebetonozott Sims- és Call of Duty-folytatásokkal.

Most belebotlottam a legnagyobb magyar videojátékbolt-hálózat, az 576 KByte aktuális heti toplistájába, és úgy látom, nem sokat változtak a vásárlói szokások. A tíz játékból csupán három idei megjelenésű, és az első három helyen nincs idei játék. A Lego brand arat, akárcsak a jó multiplayer élménnyel megáldott sikerjátékok (GTA, Call of Duty), de még a nyári uborkaszezonban sem tud tartósan a dobogón lenni például egy Splatoon 2.

Grand Theft Auto V (2013) Call of Duty: Black Ops III (2015) The Witcher III: Wild Hunt GOTY (2015, a GOTY kiadás 2016) Car Mechanic Simulator 2018 (2017) LEGO Marvel Super Heroes (2013) Mortal Kombat X (2015) LEGO Worlds (2017) LEGO Jurassic World (2015) Splatoon 2 (2017) NBA 2K17 (2016)

Az 576 KByte használt játékok eladásával is foglalkozik, és ezeknek is van toplistájuk. Nagyon tanulságos, hogy ugyanaz a játék vezeti ezt a listát is, mint az új játékok toplistáját.