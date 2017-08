Az AirBnb-n szerda óta foglalható Trump szülőháza.

A ház halljában a bérlőket az elnök életnagyságú papírmasé mása fogadja, amely az ajánló szerint "kiváló társaság ahhoz, hogy az ember éjszakába nyúlóan nézze a Fox News-t".

Gyerekkora első éveinek helyszínéből nem az elnök csinál üzletet, hanem egy ingatlanbefektető. A New York-i szülőházában 725 dollárt (188 ezer forintot) kérnek egy éjszakáért. Húsz ember is elfér az öt hálószobás családi házban, amelyet az elnök apja, Fred Trump építtetett 1940-ben New York Queens városrészében, írja az MTI. A család 1951-ben költözött innen el. A befektető idén márciusban 2,14 millió dollárt eladta az ingatlant egy kínai üzletasszonynak, de visszabérelte tőle.