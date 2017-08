A GQ-nak adott interjúból kiderül, hogy Diplo nagy szívfájdalma, hogy még sosem sikerült összehoznia közös számot Rihannával. Eredetileg például őt kérte fel, hogy énekeljen a 2015-ös nyár nagy slágerében, a Lean Onban, de az énekesnő visszautasította a közreműködést. Az interjúban Diplo elmesél egy másik vicces, ám számára elég kellemetlen sztorit.

Egy stúdiózás alkalmával - ahol többek között a The Weeknd és Metro Boomin is jelen volt - az autotune rap egyik alapelődója, Future nagyjából 700 dalt mutatott meg Rihannának hajnali négyig. Ekkor Diplo azt mondta, ő igazából már le is lépne, ha nem mutathat egy számot az énekesnőnek. Future hagyta, Rihanna pedig csak annyit mondott Diplónak: "ez olyan, mint egy reggae dal egy repülőtéren". Rihanna az interjú megjelenése után Twitteren kért bocsánatot a producertől. (P4K, GQ)