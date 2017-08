A távol-keleti országban már eddig is bevett szokás volt, hogy az uzsorások túszejtéssel csikarják ki kölcsönadott pénzeik őrülten magas kamatait magánszemélyektől és kisebb üzletektől, azonban egyre több kölcsönző már rendhagyóbb eszközökhöz nyúl: idős nőket és HIV-es betegeket bérelnek fel adósságbehajtónak, mivel ők általában képesek komolyabb erőszak nélkül beszedni az elmaradott pénzeket.

A nagyik bevetése azon a feltételezésen alapult, hogy az emberek általában nem nagyon szeretnek idős nőkkel veszekedni, és ezek a számítások be is váltak: egy nemrég lekapcsolt harminc főből álló Henan provinciabéli banda nagyon népszerű volt az uzsorások körében. Alkalmanként 7800 forintnyi összegért félemlítették meg az adósokat, legtöbbször csak szóban, komolyabb fizikai konfliktusok nélkül. A banda átlagéletkora 50 év volt, a legidősebb tag 70 éves, de akadt köztük egy vak néni is.

Szintén Henan tartományban - ahol gyakoriak az AIDS-es megbetegedések - kaptak rá arra a bandák, hogy HIV-fertőzötteket küldjenek adósaik után. Ezeknek a begyűjtőknek gyakran elég volt megmutatniuk orvosi papírjaikat, és máris átadták nekik a pénzt. “Csak azt akarják, hogy minél előbb eltűnj, és ne üldögélj a házukban” - nyilatkozta egy alkalmanként 3900 forintnyi összegért dolgozó HIV-es behajtó. (Quartz)