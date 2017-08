Összeütközött két teherhajó Hongkong közelében, még augusztus elején, ami miatt nagyjából 9000 tonna feldolgozatlan pálmaolaj ömlött az óceánba. Ebben a formában a pálmaolaj nagyjából a hűtőben tartott bödön libazsírhoz hasonlóan néz ki. Az Al Jezeera videóján meg lehet nézni, milyen, amikor több ezer fejméretű olajgömböc lebeg az óceánban, vagy olvadozik a parton.

"This is where the next disaster is going to be."



How a massive palm oil spill is affecting the marine life in Hong Kong. pic.twitter.com/EoSvP219O9