Szokták mondani, hogy x kilométer per órás sebességgel karambolozni, az olyan, mintha a valahanyadik emeletről leesne az autó. A texasi rendőrség felvételén most konkrétan meg is lehet nézni, közzétették, ahogy az austini garázs hetedik emeletéről lezuhant az autó. A dolgot a sofőr bénázta el, egyébként nem sérült meg a balesetben.

Texas police release video showing car plunging 7 stories from downtown Austin parking garage. https://t.co/asl8X9DUJu pic.twitter.com/zFTrOA8hii — AP Central U.S. (@APCentralRegion) 2017. augusztus 11.