A 350 millió dolláros (91 milliárd forintos) kúria a Los Angeles-i Bel Air negyedben helyezkedik el, jelenleg ez a legdrágább ingatlan az amerikai piacon. A több mint 2300 négyzetméter alapterületű, francia neoklasszikus stílusú kastély az 1930-as években épült, eredetileg Sumner Spaulding építész adta ajándékba feleségének.

A házhoz tartozik egy 41 ezer négyzetméteres birtok, és van bent bálterem és borpadlás is, valamint állítólag csodás rálátást nyújt az óceánra. Az épület ezenfelül televíziótörténeti jelentőségel is rendelkezik: itt forgatták ugyanis a The Beverly Hillbillies című hatvanas évekbeli sitcom főcímjelenetét.

Összehasonlításképpen az ingatlan ára kb megegyezik São Tomé és Principe afrikai állam éves GDP-jével, valamint több csendes-óceáni nemzet (pl. Kiribati, Nauru, Marshall szigetek) GDP-jének többszöröse.

( Bloomberg)