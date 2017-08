Kaliforniában idén is megrendezték a kutyák szörfvilágbajnokságát, a rendezvényre pedig évről évre rengetegen járnak ki, hiszen tényleg kevés elbűvölőbb dolog van a szörfdeszkán ügyeskedő, a hullámoktól kissé megszeppent kutyusoknál.

A legjobb idén azonban nem is maga a verseny volt, hanem a BBC bemondója, Simon McCoy, aki úgy konferálta fel a csatorna összeállítását az eseményre, ahogy valószínűleg egyikünk sem lenne képes:

.@BBCSimonMcCoy providing all the enthusiasm this story about surfing dogs deserves. pic.twitter.com/FsG8TOj5iF