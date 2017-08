Augusztus 21-én délben hallható utoljára a Big Ben nagyharangja, utána elviszik egy négy évig tartó felújításra - addig csak az új év beköszöntekor, és kivételes alkalmakkor szólal majd meg, írja az MTI.

De nemcsak a harangot újítják fel, maga a Big Ben is fel van már félig állványozva, és az órát is leállítják januárban - egy számlap azonban a felújítás alatt is mutatni fogja az időt.