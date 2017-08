A trashkultúra szerencsére még mindig él és virul, a Sziget fesztiválon tavaly például őrületesen nagyot ment Kisgrófó koncertje az akkori Snowattack színpadon (melyet akkor is és visszagondolva is 10/10 pontra értékeltünk), el is torlaszolta a terasz melletti út forgalmát a Bulibáróra váró tömeg.

A szervezők kapcsoltak, idén már egy sokkal nagyobb teret kapott a programhelyszín a Csónakház szomszédságában, és esténként olyan fellépők léptek fel, mint a Fresh, a Groovehouse és persze Kisgrófó.

Azonban amit az Ámokfutók leművelt tegnap a színpadon, az minden képzeletet felülmúlt, a visszataps után Kozsó úgy rontott be a közönség közepébe a "rajongók" (vö: csatakrészeg magyarok, akik annyita unják magukat hajnali egykor a Szigeten, hogy jó ötletnek tűnik elmenni egy Ámokfutók koncertre) közé, mintha minimum a nagyszínpad headlinerének képzelné magát, a dal végeztével pedig bejelentette, hogy