A Fidesz frakciónál és a liberálisoknál is beütött a nyár, a kormánypárt csütörtökön kora délután a következő szöveget jelentette meg, amit aztán szó szerint átvett aztán az MTI:

OS

A Fidesz-frakció közleménye

Budapest, 2017. augusztus 16., szerda (OS) - Vona Gábort nem a magyarok megélhetése érdekli, hanem a hatalom és a pénz - reagálás Vona Gábor (Jobbik) nyilatkozatára

Vona Gábor utcafórumai és aláírásgyűjtése egyaránt csak szemfényvesztés és választási adatgyűjtés. Miközben utcafórumokon prédikál az embereknek, megengedhetetlen stílusban sértegeti a nyugdíjasokat és emberszámba sem veszi őket.

Ha Vona Gábort valóban érdekelné a magyarok megélhetése, fizetése és jövője, akkor támogatta volna a munkából élőket segítő adócsökkentéseket, a béremeléseket, és a migránsok betelepítését célzó alaptörvény-módosítást. Ezzel szemben Gyurcsányékkal és a szocialistákkal együtt nem ezt tette, a pártját pedig kilóra eladta egy milliárdosnak. Vona Gábort valójában nem érdekli a magyarok megélhetése és jövője, csak a hatalom és a pénz számít neki.

Kiadó: Fidesz-frakció

Megnéztem volna annak a kommunikációs főnöknek az arcát, aki néhány órával később észrevette, hogy ők a migránsok betelepítését célzó módosítást terjesztettek be, nem pedig a betelepítést megakadályozó tv-tervezetet.

A másik közleményt, szintén az OS-en keresztül a Magyar Liberális Párt jegyzi:

A Magyar Liberális Párt közleménye

A BBK vezérigazgatójának távoznia kell

A közelmúlt súlyos botrányai súlyos erkölcsi és komoly anyagi veszteségeket okoztak a Budapesti Közlekedési Központnak és a fővárosnak is. A Magyar Liberális Párt szerint az elektronikus jegyrendszer körül kialakult káosz után a BKK vezérigazgatójának távoznia kell. Egy auditálás nélküli, félkész szolgáltatási rendszerben gyűjtötték a budapestiek személyes adatait, ami az indulás pillanatában magagában hordozta a katasztrófa lehetőségét. Ez a katasztrófa be is következett, hiszen az érzékeny adatokkal játszi könnyedséggel élhettek vissza illetéktelenek.

Ugyanez a gondatlanság jellemezte a BKK vezetését a budapesti közbringa rendszerrel (BUBI) kapcsolatban is. Több ezer regisztrált felhasználó személyes- és bankkártya adatai kerültek illetéktelen kezekbe.

Ezek után nem meglepő, hogy az elektronikus jegyrendszer közbeszerzési eljárásával kapcsolatban is súlyos problémára derült fény. A botrány kirobbanásakor ez egymásnak gyakran ellentmondó, sértett, szakmaiatlan nyilatkozatok tovább rombolták a cég amúgy is kétes megítélését.

Kiadó: Magyar Liberális Párt

BBK vagy BKK? Nem mindegy?